Alluvione nelle Marche: 7 morti e tre dispersi, tra cui un bambino. Strade come fiumi (video)

Auto che galleggiano e Strade come fiumi nelle immagini dell'Alluvione che ha colpito le Marche. È una vera e propria strage quella provocata dall'ondata di maltempo che ha travolto nelle ultime ore la regione. Sono 7 i morti e tre i dispersi nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino, è il bilancio drammatico confermato dalla Protezione civile. Le vittime sono quattro a Ostra, una a Tre Castelli, uno a Bettolelle e una a Barbara. In particolare a Cantiano, dove l'acqua ha invaso diverse zone del Paese, si vedono persone immerse nell'acqua fino alla vita mentre cercano di mettersi in salvo. Luigi D'Angelo del Dipartimento nazionale spiega: "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore", "c'è il massimo ..."

