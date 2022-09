Alluvione nelle Marche, 7 morti ad Ancona: «Fra i 3 dispersi anche un bambino, salva la mamma» – Foto e video (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Alluvione che ha investito le Marche ha provocato 7 morti e tre dispersi. Quattro delle 7 vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona), una a Bettolelle e una Barbara (Ancona). In quest’ultimo comune risultano anche tre dispersi. Lo fa sapere Luigi D’Angelo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile: «Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in circa due o tre ore», spiega, «c’è il massimo impegno sul territorio». Interessato il territorio attraversato dal fiume Misa. «Stanno operando protezione civile volontariato, vigili del fuoco e forze dell’ordine – aggiunge D’Angelo – elicotteri messi a disposizione della Difesa con capacità operative nelle ore notturne». In poco tempo le vie cittadine ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) L’che ha investito leha provocato 7e tre. Quattro delle 7 vittime sono a Ostra (), una a Trecastelli (), una a Bettolelle e una Barbara (). In quest’ultimo comune risultanotre. Lo fa sapere Luigi D’Angelo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile: «Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in circa due o tre ore», spiega, «c’è il massimo impegno sul territorio». Interessato il territorio attraversato dal fiume Misa. «Stanno operando protezione civile volontariato, vigili del fuoco e forze dell’ordine – aggiunge D’Angelo – elicotteri messi a disposizione della Difesa con capacità operativeore notturne». In poco tempo le vie cittadine ...

