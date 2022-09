Alluvione nelle Marche | 6 morti ad Ancona | «Fra i 3 dispersi una mamma e il suo bambino» – Foto e video

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’che ha investito leha provocato seie tre. Quattro delle sei vittime sono a Ostra (), una a Trecastelli () e una Barbara (). In quest’ultimo comune risultano anche tre. Lo fa sapere Luigi D’Angelo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile: «Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in circa due o tre ore», spiega, «c’è il massimo impegno sul territorio». Interessato il territorio attraversato dal fiume Misa. «Stanno operando protezione civile volontariato, vigili del fuoco e forze dell’ordine – aggiunge D’Angelo – elicotteri messi a disposizione della Difesa con capacità operativeore notturne». In poco tempo le vie cittadine «si sono trasformate in fiumi». ...