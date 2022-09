Alluvione nelle Marche | 10 morti La prefettura di Ancona | «Fra i 4 dispersi anche due bambini» – Foto e video

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa tenuta prima di recarsi, ha confermato che l’che ha investito la regione ha provocato 10e 4, due dei quali minorenni. Due delle 9 vittime sono in corso di identificazione e potrebbero essere comprese nel numero dei. Quattro delle 9 vittime sono a Ostra (), una a Trecastelli (), una a Bettolelle e due a Barbara (). In quest’ultimo comune risultanotre. Il bilancio è in continuo aggiornamento. «Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in circa due o tre ore – spiega Luigi D’Angelo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile -, c’è il massimo impegno ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - effe_grazia : RT @PersempreNadia: PRIORITÀ: I MORTI e i DISPERSI dell'alluvione nelle Marche, ci richiamano tragicamente a priorità tralasciate. Sono vic… - Stelliosildrago : RT @DSantanche: Le immagini dell’alluvione nelle #Marche sono terribili. La mia solidarietà a tutta la popolazione colpita da questa immane… -

Marche , spunta l'audio choc al 112: è una richiesta di soccorso arrivata nella notte al numero di emergenza da Pianello di Ostra, in provincia di Ancona. Un uomo ha lanciato un ...L'che ha colpito le Marche il 15 settembre 2022, provocando morte e distruzione, è stata il ... Sevicinanze c'è un mare non troppo profondo (con acqua, dunque, a temperatura abbastanza ...Si cerca auto dispersa Auto e furgoni travolti dall'acqua e scaraventati nei campi tra Ostra e Barbara, i due piccoli Comuni del Senigalliese maggiormente colpiti dall'alluvione che si è abbattuto ...L’atletica italiana si unisce al lutto per le vittime dell’alluvione nella regione Marche. In occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, sarà osserv ...