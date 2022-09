Alluvione | morti e dispersi nelle Marche e quel ritardo nell’annunciare il forte maltempo | ecco cosa dicevano i bollettini meteo poche ore prima del disastro

Adnkronos : Bomba d’acqua nelle Marche, esondato il fiume Misa: 6 morti e 3 dispersi. #maltempo #alluvione - borghi_claudio : Le immagini che arrivano da Senigallia sono preoccupanti. Non sottovalutate il pericolo e spostatevi ai piani alti.… - Greenpeace_ITA : I nostri pensieri sono con chi sta soffrendo in questo momento: gli affetti delle vittime, le comunità colpite, le… - infoitinterno : Alluvione Marche, Di Francisca: “Quanti morti ancora?” - feiste75 : RT @Beatric09656317: #Alluvione la fragilità del territorio italiano Ora piangiamo i morti ?? Erano stati stanziati 8,9 mld dal governo Ren… -

...e territori attorno a Senigallia letteralmente travolti da una marea di acqua e fango che ha fatto più di 10. Quello che ha ripreso la telecamera dei Vigili del Fuoco il giorno dopo l'...È quanto dicono due ragazzi mentre stanno ripulendo un'abitazione del paese colpito dall'. I tre sonotutti nello stesso palazzo. 'Li sotto - aggiungono - sono stati sorpresi da acqua ...ITALIA - Paura, morte e distruzione: sono questi gli effetti della violenta alluvione che nella serata di ieri ha colpito le Marche. In poche ore si è ..."non era prevista a questi livelli, non avevamo livelli di allarme. E l'esondazione del Misa, in particolare, è stata repentina e improvvisa", spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Stefa ...