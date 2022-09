Alluvione Marche, le immagini dall’elicottero – Video (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – L’elicottero dei vigili del fuoco sorvola le aree delle Marche colpite dalla bomba d’acqua: le immagini impressionanti documentano i danni provocati dall’Alluvione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – L’elicottero dei vigili del fuoco sorvola le aree dellecolpite dalla bomba d’acqua: leimpressionanti documentano i danni provocati dall’. L'articolo proviene da Italia Sera.

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - EnricoLetta : Fermiamo la nostra campagna elettorale nelle #Marche. In segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie c… - Vivi_Tenerife : Alluvione nelle Marche: almeno 10 morti, quattro dispersi di cui due bambini. Centinaia i sfollati… - RomanoPertic1 : Non si possono sentire le notizie che arrivano dalle Marche. #Alluvione -