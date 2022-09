Alluvione Marche, il parroco di Ostra: “Situazione drammatica, si spala in case invase dal fango” (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “In queste ore si sta lavorando per ripulire le case, invase al primo piano dal fango. Un’intera comunità è impegnata a spalare, ci sono cittadini che sono arrivati dalle zone limitrofe per aiutarci, ma anche tanti volontari e soccorritori. La Situazione qui è drammatica: manca l’acqua”. E’ quanto racconta all’Adnkronos don Giuseppe Giacani, parroco di Santa Croce ad Ostra, il comune dell’entroterra anconetano che in termini di vite umane ha pagato il prezzo più alto a seguito dell’Alluvione che ha colpito le Marche nella notte. “Contiamo quattro vittime nella frazione di Pianello. Sa, qui le famiglie tra loro si conoscono tutte, è un dolore immenso. Da Arcevia e Serra de’ Conti, la valanga d’acqua ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – “In queste ore si sta lavorando per ripulire leal primo piano dal. Un’intera comunità è impegnata are, ci sono cittadini che sono arrivati dalle zone limitrofe per aiutarci, ma anche tanti volontari e soccorritori. Laqui è: manca l’acqua”. E’ quanto racconta all’Adnkronos don Giuseppe Giacani,di Santa Croce ad, il comune dell’entroterra anconetano che in termini di vite umane ha pagato il prezzo più alto a seguito dell’che ha colpito lenella notte. “Contiamo quattro vittime nella frazione di Pianello. Sa, qui le famiglie tra loro si conoscono tutte, è un dolore immenso. Da Arcevia e Serra de’ Conti, la valanga d’acqua ha ...

