Alluvione Marche, Draghi: “Il governo farà tutto ciò che è necessario” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Al momento contiamo 10 morti e 4 dispersi ma purtroppo sono dati in continua evoluzione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi dopo la devastante Alluvione che ha travolto le Marche. All’inizio della conferenza stampa per presentare il decreto Aiuti ter, il capo del governo ha confermato che a breve sarà sul posto “per rendermi conto personalmente della situazione”, sottolineando che il governo ha già stanziato 5 milioni di euro e “farà tutto ciò che è necessario”. Riguardo il decreto, approvato all’unanimità dal consiglio dei ministri ha dato il via libera, Draghi ha annunciato che ammonterà a 14 miliardi per un totale di 30 miliardi. Una somma che corrisponde allo scostamento chiesto da partiti come la Lega durante ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 settembre 2022) “Al momento contiamo 10 morti e 4 dispersi ma purtroppo sono dati in continua evoluzione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mariodopo la devastanteche ha travolto le. All’inizio della conferenza stampa per presentare il decreto Aiuti ter, il capo delha confermato che a breve sarà sul posto “per rendermi conto personalmente della situazione”, sottolineando che ilha già stanziato 5 milioni di euro e “ciò che è”. Riguardo il decreto, approvato all’unanimità dal consiglio dei ministri ha dato il via libera,ha annunciato che ammonterà a 14 miliardi per un totale di 30 miliardi. Una somma che corrisponde allo scostamento chiesto da partiti come la Lega durante ...

