Alluvione Marche | Coni | 1' di silenzio in tutte le manifestazioni sportive in memoria delle vittime

Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le Federazioni sportive Nazionali, le Discipline sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria delle vittime dell'Alluvione nella Regione Marche.

