Alluvione Marche, che cos’è il temporale autorigenerante che ha provocato il disastro. Protezione civile: «Fenomeno impossibile da prevedere» (Di venerdì 16 settembre 2022) «Un Fenomeno meteo impossibile da prevedere nella sua intensità e sviluppo con le attuali conoscenze disponibili». Così il Centro funzionale multirischi della Protezione civile regionale delle Marche descrive l’ondata di maltempo che ha colpito diversi Comuni delle province di Pesaro Urbino e Ancona. Quello che gli esperti chiariscono è che per quanto la previsione meteorologica mostrasse per la giornata di giovedì 15 settembre la possibilità di temporali, nessuna rilevazione sarebbe stata in grado di prevedere il nubifragio che nelle Marche ha finora causato 10 morti e tre dispersi. «Sulla possibilità di temporali intensi era stata emessa una allerta di livello giallo per le zone di allerta 1 e 3 (settori montani e alto collinari del pesarese e ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) «Unmeteodanella sua intensità e sviluppo con le attuali conoscenze disponibili». Così il Centro funzionale multirischi dellaregionale delledescrive l’ondata di maltempo che ha colpito diversi Comuni delle province di Pesaro Urbino e Ancona. Quello che gli esperti chiariscono è che per quanto la previsione meteorologica mostrasse per la giornata di giovedì 15 settembre la possibilità di temporali, nessuna rilevazione sarebbe stata in grado diil nubifragio che nelleha finora causato 10 morti e tre dispersi. «Sulla possibilità di temporali intensi era stata emessa una allerta di livello giallo per le zone di allerta 1 e 3 (settori montani e alto collinari del pesarese e ...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - RaffaBuonaguro : RT @cislmarche: Cisl #Marche esprime cordoglio ai familiari delle vittime e solidarietà a tutte le persone colpite dall'#alluvione. Siamo i… - carmenfuriosa : RT @EnricoLetta: Fermiamo la nostra campagna elettorale nelle #Marche. In segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite… -