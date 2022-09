Alluvione Marche: Bentivogli, 'mobilitazione volontari accanto a Protezione civile' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Siamo rientrati ad Ancona con il nostro gruppo di volontari di Protezione civile di Ancona. Abbiamo passato un intero pomeriggio a spalare fra il fango e aiutare la popolazione di Sant'Abbondio (Pesaro Urbino). Il volontariato di Protezione civile è una risorsa fondamentale per questo Paese e un orgoglio per l'Italia intera". Così Marco Bentivogli candidato del centrosinistra nelle Marche. "Un grande grazie a tutti coloro che in queste ore si sono attivati per aiutare le famiglie in difficoltà. Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile che arrivano da tutte le parti. Un privilegio poter fare la propria parte al loro fianco. Bisogna fare sul serio, interventi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Siamo rientrati ad Ancona con il nostro gruppo dididi Ancona. Abbiamo passato un intero pomeriggio a spalare fra il fango e aiutare la popolazione di Sant'Abbondio (Pesaro Urbino). Ilato diè una risorsa fondamentale per questo Paese e un orgoglio per l'Italia intera". Così Marcocandidato del centrosinistra nelle. "Un grande grazie a tutti coloro che in queste ore si sono attivati per aiutare le famiglie in difficoltà. Vigili del fuoco,dellache arrivano da tutte le parti. Un privilegio poter fare la propria parte al loro fianco. Bisogna fare sul serio, interventi di ...

