Allerta meteo in Campania, fino a quando durerà: tutti i dettagli (Di venerdì 16 settembre 2022) Per le prossime 24 ore in Campania ci sarà un'Allerta meteo: quanto durerà e l'avviso della Protezione Civile in merito. Una bomba d'acqua rischia di abbattersi sulla Campania nelle prossime ore, accentuando il maltempo che sta colpendo la regione nel corso di questa giornata. Arriva anche l'avviso della Protezione Civile: tutte le informazioni a riguardo. Una bomba d'acqua potrebbe abbattersi sulla Campania (Via Pixabay)Un'Allerta meteo di calore arancione colpisce Napoli e Campania a partire dalle 21 di questa sera, giovedì 15 settembre. A spiegare il tutto ci ha pensato la Protezione Civile della Regione secondo il quale saranno possibili "piogge e temporali anche di forte intensità" su tutta la regione.

