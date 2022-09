Allegri, addio inevitabile? Tutti gli errori dopo il ritorno alla Juventus (Di venerdì 16 settembre 2022) La Juventus sta pensando ad un cambio in panchina considerando Tutti gli errori commessi da Allegri da quando è tornato in bianconero. Allegri aveva definito la partita con il Benfica quella da vincere assolutamente considerando la presenza del PSG e, per forza di cose, il possibile duello con il club portoghese in ottica qualificazione. I novanta minuti dello Stadium, però, non sono andati come previsto da tecnico, squadra e tifoseria; la Juventus, infatti, è uscita sconfitta in una partita che ha avuto lo stesso copione degli ultimi match con la squadra in vantaggio subito per poi sciogliersi piano piano. Le maggiori responsabilità sono date ad Allegri con la società che sembra stia valutando l’idea di un cambio in panchina. LaPresseIl ritorno di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 settembre 2022) Lasta pensando ad un cambio in panchina considerandoglicommessi dada quando è tornato in bianconero.aveva definito la partita con il Benfica quella da vincere assolutamente considerando la presenza del PSG e, per forza di cose, il possibile duello con il club portoghese in ottica qualificazione. I novanta minuti dello Stadium, però, non sono andati come previsto da tecnico, squadra e tifoseria; la, infatti, è uscita sconfitta in una partita che ha avuto lo stesso copione degli ultimi match con la squadra in vantaggio subito per poi sciogliersi piano piano. Le maggiori responsabilità sono date adcon la società che sembra stia valutando l’idea di un cambio in panchina. LaPresseIldi ...

tancredipalmeri : Inutile che gli juventini si dolgano per l’addio di Dybala. Tanto con questo Allegri non avrebbe mai reso così. M… - ripp457 : RT @tancredipalmeri: Inutile che gli juventini si dolgano per l’addio di Dybala. Tanto con questo Allegri non avrebbe mai reso così. Ma g… - Swiety000 : RT @tancredipalmeri: Inutile che gli juventini si dolgano per l’addio di Dybala. Tanto con questo Allegri non avrebbe mai reso così. Ma g… - AndreaVivaldi21 : @MatthijsPog Lo so,Allegri vincerà Scudetto e coppa Italia e andrà agli ottavi di Champions Ma diciamo addio a Vlahovic - StefaniaStefyss : RT @dariopelle3: Thread Più tardi la rivoluzione colpì pure l'area tecnica e medico-sanitaria. A Maggio '19, oltre ad #Allegri, dissero a… -