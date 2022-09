Alle porte di Roma, a Maccarese, un museo del sassofono che è il più importante del mondo (Di venerdì 16 settembre 2022) Invitato da un amico alla presentazione del Fiumicino jazz festival presso il museo del sassofono a Maccarese, comune di Fiumicino, io alquanto scettico sulle iniziative a fine stagione vado con l’animo di chi, come al solito, si troverà ad assistere all’ennesima presentazione di una delle tante e spesso iniziative utili a far parlare e rianimare località morenti e destinate ad avere una durata limitata nel tempo. L’organizzazione mette a disposizione dei giornalisti un comodo pullman che ci porta a Maccarese. Mi ritrovo all’interno di una realtà incredibile, unica ed emozionante; il museo del sassofono più importante al mondo. La collezione privata mozzafiato messa a disposizione del pubblico da Attilio Berni. L’organizzatore è un ex commerciante di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Invitato da un amico alla presentazione del Fiumicino jazz festival presso ildel, comune di Fiumicino, io alquanto scettico sulle iniziative a fine stagione vado con l’animo di chi, come al solito, si troverà ad assistere all’ennesima presentazione di una delle tante e spesso iniziative utili a far parlare e rianimare località morenti e destinate ad avere una durata limitata nel tempo. L’organizzazione mette a disposizione dei giornalisti un comodo pullman che ci porta a. Mi ritrovo all’interno di una realtà incredibile, unica ed emozionante; ildelpiùal. La collezione privata mozzafiato messa a disposizione del pubblico da Attilio Berni. L’organizzatore è un ex commerciante di ...

