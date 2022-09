Allarme bomba al ministero della Salute: dipendenti evacuati e artificieri al lavoro per 5 ore (Di venerdì 16 settembre 2022) Mattinata di paura al ministero della Salute, dove intorno alle 9 una telefonata anonima arrivata al centralino ha segnalato la presenza di una bomba tanto nella sede di Lungotevere Ripa a Trastevere quanto in quella di viale Giorgio Ribotta all’Eur. Entrambe le strutture sono state evacuate e raggiunte dagli artificieri dell’arma dei Carabinieri. Al termine dei controlli, andati avanti fino alle 14, è emerso che si era trattato di un falso Allarme. L’Allarme bomba al ministero della Salute «L’Allarme di stamattina è fortunatamente rientrato. Voglio solo dire grazie a tutte le donne e gli uomini del ministero della Salute che ogni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Mattinata di paura al, dove intorno alle 9 una telefonata anonima arrivata al centralino ha segnalato la presenza di unatanto nella sede di Lungotevere Ripa a Trastevere quanto in quella di viale Giorgio Ribotta all’Eur. Entrambe le strutture sono state evacuate e raggiunte daglidell’arma dei Carabinieri. Al termine dei controlli, andati avanti fino alle 14, è emerso che si era trattato di un falso. L’al«L’di stamattina è fortunatamente rientrato. Voglio solo dire grazie a tutte le donne e gli uomini delche ogni ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Allarme bomba al ministero della Salute, evacuate le sedi di Lungotevere Ripa e dell'Eur a Roma. Una telef… - rtl1025 : ??Evacuato il ministero della Salute per un allarme #bomba: al centralino sarebbe arrivata una telefonata anonima ch… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Allarme #bomba al ministero della Salute di #Speranza. In campo gli artificieri ?? - gatta_pantera : RT @SecolodItalia1: Allarme bomba al ministero della Salute: dipendenti evacuati e artificieri al lavoro per 5 ore - SecolodItalia1 : Allarme bomba al ministero della Salute: dipendenti evacuati e artificieri al lavoro per 5 ore… -