Allarme bomba al Ministero della Salute di Roma: la condanna di medici ed infermieri (Di venerdì 16 settembre 2022) Le Federazioni nazionali degli Ordini dei medici e degli odontoiatri e delle professioni infermieristiche esprimono totale solidarietà con il ministro della Salute e con tutti i dipendenti del Ministero e condannano in modo assoluto l’Allarme bomba che ha costretto tutti i dipendenti del Ministero ad abbandonare gli uffici per l’intera mattinata. “Non è concepibile che in un clima già di estrema difficoltà come quello in cui il nostro Paese – e non solo – è costretto a vivere, ci sia chi utilizza mezzi tanto abietti, quanto riprovevoli per seminare ulteriore caos – scrivono le Federazioni i una nota congiunta – Il Ministero della Salute, ente vigilante di tutte le Federazioni ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) Le Federazioni nazionali degli Ordini deie degli odontoiatri e delle professionistiche esprimono totale solidarietà con il ministroe con tutti i dipendenti delno in modo assoluto l’che ha costretto tutti i dipendenti delad abbandonare gli uffici per l’intera mattinata. “Non è concepibile che in un clima già di estrema difficoltà come quello in cui il nostro Paese – e non solo – è costretto a vivere, ci sia chi utilizza mezzi tanto abietti, quanto riprovevoli per seminare ulteriore caos – scrivono le Federazioni i una nota congiunta – Il, ente vigilante di tutte le Federazioni ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Allarme bomba al ministero della Salute, evacuate le sedi di Lungotevere Ripa e dell'Eur a Roma. Una telef… - rtl1025 : ??Evacuato il ministero della Salute per un allarme #bomba: al centralino sarebbe arrivata una telefonata anonima ch… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Allarme #bomba al ministero della Salute di #Speranza. In campo gli artificieri ?? - ellereali : RT @szampa56: Artificieri al @MinisteroSalute per un allarme bomba. Da imbecilli a delinquenti. Un bel passo avanti. La mia solidarietà al… - criva222 : RT @GiulioMarini2: Una minaccia credibile? -