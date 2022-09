Allarme bomba a Roma: evacuato il ministero della Salute (Di venerdì 16 settembre 2022) Evacuazione al ministero della Salute, a Roma, per un Allarme bomba. Al centralino del dicastero è arrivata infatti una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno sia nella sede principale su lungotevere Ripa, a Trastevere, che in quella distaccata all’Eur, in viale Ribotta. I dipendenti del ministero sono usciti al mattino del 16 settembre e si sono affollati all’esterno dell’edificio. Al momento della diffusione dell’Allarme il ministro Roberto Speranza si trovava presso la sede centrale del ministero sul Lungotevere di Ripa. Una volta scattata l’evacuazione si è recato a Palazzo Chigi come previsto per il Consiglio dei ministri odierno. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri del ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 settembre 2022) Evacuazione al, a, per un. Al centralino del dicastero è arrivata infatti una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno sia nella sede principale su lungotevere Ripa, a Trastevere, che in quella distaccata all’Eur, in viale Ribotta. I dipendenti delsono usciti al mattino del 16 settembre e si sono affollati all’esterno dell’edificio. Al momentodiffusione dell’il ministro Roberto Speranza si trovava presso la sede centrale delsul Lungotevere di Ripa. Una volta scattata l’evacuazione si è recato a Palazzo Chigi come previsto per il Consiglio dei ministri odierno. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri del ...

