Alcuni accorgimenti per il risparmio energetico (Di venerdì 16 settembre 2022) Un mare di promesse, tante accuse tra i vari partiti, molte trasmissioni televisive su tutti i canali che certamente non aiutano i cittadini, anzi li allontano dalla politica e dalle istituzioni. Non ci sono risposte concrete ed immediate alla crisi che colpisce soprattutto le fasce più deboli. Per il vergognoso e continuo aumento delle bollette di luce Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 16 settembre 2022) Un mare di promesse, tante accuse tra i vari partiti, molte trasmissioni televisive su tutti i canali che certamente non aiutano i cittadini, anzi li allontano dalla politica e dalle istituzioni. Non ci sono risposte concrete ed immediate alla crisi che colpisce soprattutto le fasce più deboli. Per il vergognoso e continuo aumento delle bollette di luce Il Blog di Giò.

greengroundit1 : Come conservare al meglio il cibo in frigorifero – Catania Today - He26096688 : @GiuseppeConteIT Cari ministri ed esperti, fisici, accademici. Forse voi vivete in un mondo parallelo, perché i co… - salutegreen24 : (Adnkronos) - In questo periodo di aumenti delle bollette di luce e gas dovuti al caro energia, diventa sempre più… - Giordan48430646 : RT @LuanaPagnin: Cari #ministri ed #espertifisici, #accademici. Forse voi vivete in un mondo parallelo, perché i consigli che dispensate r… - duro_lavoro : RT @LuanaPagnin: Cari #ministri ed #espertifisici, #accademici. Forse voi vivete in un mondo parallelo, perché i consigli che dispensate r… -