Alberto Matano scatenato e circondato dai vip: c’erano tutti alla super festa (Di venerdì 16 settembre 2022) Alberto Matano, festa infinta. Il conduttore de La Vita in diretta, che venerdì 16 settembre è “in ferie” per lasciar posto al programma tutti a scuola, ha spento 50 candeline lo scorso 9 settembre. Un traguardo importante che ha deciso di celebrare in grande stile. Intanto nel giorno della sua festa, Alberto Matano ha ricevuto la dolce sorpresa del marito Riccardo Mannino, che ha pubblicato una foto del giornalista di fronte ad una torta e la scritta “Happy birthday amore mio”. Una dedica speciale per una ricorrenza importante. Alberto Matano festa piena di vip per i 50 anni Ma i festeggiamenti non sono finiti qui perché giovedì sera Alberto Matano ha voluto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)infinta. Il conduttore de La Vita in diretta, che venerdì 16 settembre è “in ferie” per lasciar posto al programmaa scuola, ha spento 50 candeline lo scorso 9 settembre. Un traguardo importante che ha deciso di celebrare in grande stile. Intanto nel giorno della suaha ricevuto la dolce sorpresa del marito Riccardo Mannino, che ha pubblicato una foto del giornalista di fronte ad una torta e la scritta “Happy birthday amore mio”. Una dedica speciale per una ricorrenza importante.piena di vip per i 50 anni Ma i festeggiamenti non sono finiti qui perché giovedì seraha voluto ...

