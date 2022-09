Al via il Move City Sport, l’evento B2B dedicato allo sport per il benessere (Di venerdì 16 settembre 2022) Prende avvio ufficialmente Move City sport, l’unico evento B2B espositivo e culturale dedicato allo sport per il benessere, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità. Promosso da AIS – Associazione Impianti sportivi e organizzato da Promoberg, Fierecom&Events, PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio e MG Global Services, con il patrocinio di CONI, ANCI, sport e Salute, le maggiori Federazioni e Associazioni sportive e inserito nel circuito degli eventi europei di EAN, Move City sport si svolgerà il 18 e 19 ottobre 2022 alla Fiera di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Prende avvio ufficialmente, l’unico evento B2B espositivo e culturaleper il, il gioco e il tempo libero per tutte le abilità. Promosso da AIS – Associazione Impiantiivi e organizzato da Promoberg, Fierecom&Events, PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio e MG Global Services, con il patrocinio di CONI, ANCI,e Salute, le maggiori Federazioni e Associazioniive e inserito nel circuito degli eventi europei di EAN,si svolgerà il 18 e 19 ottobre 2022 alla Fiera di ...

