Adriana Volpe sulla sua drammatica situazione familiare: “È tutto sulle mie spalle” (Di venerdì 16 settembre 2022) In una recente intervista, Adriana Volpe è tornata a parlare del suo matrimonio naufragato con Roberto Parli, lasciando intendere che è rimasta sola in tutti i sensi, anche per quanto riguarda la gestione della loro figlia Gisele. “È un momento delicato, tutto è ora sulle mie spalle, affrontiamo le cose giorno dopo giorno. Ho la fortuna di questa figlia che è un’iniezione quotidiana di positività” ha dichiarato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. E per quanto riguarda un potenziale nuova amore, si è sbottonata così: “Vorrei tanto crederci. Sogno di condividere la mia vita con qualcuno che riesca a coinvolgermi, farmi sentire che in due è meglio che da soli. Ma in questo momento sto bene così. Tengo alla mia indipendenza. Non lo cerco, ma spero di incontrarlo”. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 settembre 2022) In una recente intervista,è tornata a parlare del suo matrimonio naufragato con Roberto Parli, lasciando intendere che è rimasta sola in tutti i sensi, anche per quanto riguarda la gestione della loro figlia Gisele. “È un momento delicato,è oramie, affrontiamo le cose giorno dopo giorno. Ho la fortuna di questa figlia che è un’iniezione quotidiana di positività” ha dichiarato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. E per quanto riguarda un potenziale nuova amore, si è sbottonata così: “Vorrei tanto crederci. Sogno di condividere la mia vita con qualcuno che riesca a coinvolgermi, farmi sentire che in due è meglio che da soli. Ma in questo momento sto bene così. Tengo alla mia indipendenza. Non lo cerco, ma spero di incontrarlo”. Dello stesso argomento potrebbe ...

