Addio San Siro, Inter e Milan hanno deciso: sarà demolito. Nuovo stadio nel 2027 (Di venerdì 16 settembre 2022) San Siro verrà demolito, questo hanno deciso Inter e Milan presentando il progetto del Nuovo stadio che sarà pronto nel 2027 San Siro verrà demolito, questo hanno deciso Inter e Milan presentando il progetto del Nuovo stadio che sarà pronto nel 2027. La novità è emersa nella relazione che Inter e Milan hanno presentato in Comune e poi a Roma per l’avvio del dibattito pubblico sul progetto dell’Intero distretto di San Siro, rivisto dai club per rispondere alle richieste ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Sanverrà, questopresentando il progetto delchepronto nelSanverrà, questopresentando il progetto delchepronto nel. La novità è emersa nella relazione chepresentato in Comune e poi a Roma per l’avvio del dibattito pubblico sul progetto dell’o distretto di San, rivisto dai club per rispondere alle richieste ...

