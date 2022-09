A trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, UniBg vince un bando sulla legalità (Di venerdì 16 settembre 2022) Le attività dell’anno accademico non sono ancora del tutto riprese, ma l’Università di Bergamo ha già ottenuto un importante finanziamento in tema di antimafia. Si tratta del progetto “Memoria e riparazione: a trent’anni dalle stragi, sguardi verso un futuro di libertà dalle mafie”, finanziato per 50 mila euro da un bando che il Ministero dell’Università e Ricerca ha voluto approvare in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, con l’obiettivo di tenere vivo il ricordo dei martiri uccisi dalle mafie. Come ricorda il magnifico Rettore, professor Sergio Cavalieri, l’Ateneo ha voluto partecipare al bando per porsi come attore di primo piano nel diffondere i temi della legalità e sensibilizzare la cittadinanza su una questione di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Le attività dell’anno accademico non sono ancora del tutto riprese, ma l’Università di Bergamo ha già ottenuto un importante finanziamento in tema di antimafia. Si tratta del progetto “Memoria e riparazione: a, sguardi verso un futuro di libertàmafie”, finanziato per 50 mila euro da unche il Ministero dell’Università e Ricerca ha voluto approvare in occasione dell’anniversario della strage di, con l’obiettivo di tenere vivo il ricordo dei martiri uccisimafie. Come ricorda il magnifico Rettore, professor Sergio Cavalieri, l’Ateneo ha voluto partecipare alper porsi come attore di primo piano nel diffondere i temi dellae sensibilizzare la cittadinanza su una questione di ...

fattoquotidiano : Trent’anni dalle stragi, il dibattito a Milano con Di Matteo, Ardita e Salvatore Borsellino - f_uccheddu : RT @SrlArt: Dopo trent'anni ho ripreso in mano l'uncinetto. Marito parte in quarta: fai una coperta? Io: iniziamo dalle basi. Parto coi sot… - SrlArt : Dopo trent'anni ho ripreso in mano l'uncinetto. Marito parte in quarta: fai una coperta? Io: iniziamo dalle basi. P… - Bart42519094 : RT @fattoquotidiano: Trent’anni dalle stragi, il dibattito a Milano con Di Matteo, Ardita e Salvatore Borsellino - luce_lucialenzi : RT @fattoquotidiano: Trent’anni dalle stragi, il dibattito a Milano con Di Matteo, Ardita e Salvatore Borsellino -