A settembre arriva il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti, a chi spetta e come richiederlo - GUIDA (Di venerdì 16 settembre 2022) Da settembre arriva il bonus trasporti che ha l’obiettivo di sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie causato dalla crisi energetica in corso. La dotazione finanziaria prevista... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 settembre 2022) Dailche ha l’obiettivo di sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie causato dalla crisi energetica in corso. La dotazione finanziaria prevista...

RadioR101 : #R101News: il 16 settembre arriva il nuovo singolo di #MarcoMengoni #TuttiIMieiRicordi ? - UnaTelaBianca : Avrei un milione di cose da dirti. Solo una però è davvero importante. Non posso dirla solo a te. Non voglio scrive… - _closertoyou_ : RT @PrimeVideoIT: Dalla regia di Ludovico Bessegato, #PrismaLaSerie arriva il 21 settembre - ilmeteoit : #Meteo: arriva la prima #Neve di #Settembre, vediamo dove cadrà nei prossimi giorni; quote e zone a rischio - AngeloCinquegr2 : Prima che arriva IL 25 settembre ,le aziende PMI avranno chiuso,Al governo non gli serviranno piu 30 miliardi , ma… -