A Ponte al via Falanghina Jazz tra musica, gastronomia e… vino (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti Ponte – Domani, sabato 17 settembre, si alza il sipario sulla seconda edizione di Falanghina Jazz, in programma a Ponte fino a domenica 18 settembre nella centralissima piazza Mercato. Una kermesse organizzata in sinergia tra Comune di Ponte, Pro Loco ‘Ad Pontem’, Pro Loco ‘La Rinascente’, Forum dei Giovani e il Nucleo Comunale di Protezione Civile. Un evento per tutti gli amanti del vino, del Jazz e del buon cibo che è diventato ormai un appuntamento annuale e che quest’anno si presenta con un programma alquanto ricco e variegato. Sono ventidue le cantine del Taburno in degustazione con diversi piatti della cucina tradizionale da abbinare all’eccellenza territoriale della Falanghina del Sannio DOP, e non solo, preparati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Domani, sabato 17 settembre, si alza il sipario sulla seconda edizione di, in programma afino a domenica 18 settembre nella centralissima piazza Mercato. Una kermesse organizzata in sinergia tra Comune di, Pro Loco ‘Adm’, Pro Loco ‘La Rinascente’, Forum dei Giovani e il Nucleo Comunale di Protezione Civile. Un evento per tutti gli amanti del vino, dele del buon cibo che è diventato ormai un appuntamento annuale e che quest’anno si presenta con un programma alquanto ricco e variegato. Sono ventidue le cantine del Taburno in degustazione con diversi piatti della cucina tradizionale da abbinare all’eccellenza territoriale delladel Sannio DOP, e non solo, preparati ...

vaticannews_it : Al via il 38mo viaggio apostolico di #PapaFrancesco, meta #Kazakhstan: ponte tra Europa e Asia. L'aereo papale arri… - castelnuovodp : ASPETTANDO #CASTELNUOVOFOTOGRAFIA... Al via il laboratorio di Fotografia Sociale rivolto a giovani tra i 14 e i 19… - maina_enrica : Gabry Ponte - La danza delle streghe - messveneto : Trascinato via dalla piena dell’Isonzo, si salva aggrappandosi a un pilone del ponte di Sagrado: L’uomo è stato rec… - PugliaStream : Maltempo in Puglia, crolla il Ponte delle Saline. Via bancarelle e lumiarie della festa -