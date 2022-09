A Pietrasanta per un weekend super chic circondati da natura e arte (Di venerdì 16 settembre 2022) Una Versilia inedita a pochi chilometri dal mare: a Pietrasanta c'è un Paradis(o) in cui godersi gli ultimi giorni d'estate tra natura e arte Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 settembre 2022) Una Versilia inedita a pochi chilometri dal mare: ac'è un Paradis(o) in cui godersi gli ultimi giorni d'estate tra

saba_cersosimo : @cobraebasta Detto questo, temo ottobre sia troppo tardi per vedere i miei quadri a Pietrasanta, la galleria resta… - vero_antonelli : RT @RDS_official: ?? Che festa Marina di Pietrasanta! Grazie @j_axofficial per una seconda serata indimenticabile. ???? Vi aspettiamo questa s… - RDS_official : ?? Che festa Marina di Pietrasanta! Grazie @j_axofficial per una seconda serata indimenticabile. ???? Vi aspettiamo qu… - the12thdoctor10 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Adesso mi deve spiegare come mai lei a Marina di Pietrasanta per il suo lido ha questi c… - saba_cersosimo : @cobraebasta Sì, è quella! :) Che bello, se ti va fammi sapere cosa ne pensi vedendolo dal vivo, e se ne fai una fo… -