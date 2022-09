Zelensky coinvolto in un incidente: come sta il presidente dell’Ucraina, cosa è successo (Di giovedì 15 settembre 2022) È rimasto coinvolto in un incidente stradale Zelensky, il presidente dell’Ucraina. E ora l’attenzione è tutta su di lui e sulle sue condizioni di salute. A dare la notizia il suo portavoce, Sergii Nykyforov, che ha pubblicato un post su Facebook senza dare molti dettagli sul sinistro, però fortunatamente pare che l’uomo non abbia riportato gravi ferite. La dinamica dell’incidente in cui è rimasto coinvolto Zelensky Il portavoce ha spiegato che l’auto, sulla quale viaggiava il leader ucraino, si è scontrata con un altro veicolo privato. Poi, però, ha tranquillizzato tutti: Zelensky sta bene. “Il presidente è stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi”. Ora, però, spetterà alle forze ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) È rimastoin unstradale, il. E ora l’attenzione è tutta su di lui e sulle sue condizioni di salute. A dare la notizia il suo portavoce, Sergii Nykyforov, che ha pubblicato un post su Facebook senza dare molti dettagli sul sinistro, però fortunatamente pare che l’uomo non abbia riportato gravi ferite. La dinamica dell’in cui è rimastoIl portavoce ha spiegato che l’auto, sulla quale viaggiava il leader ucraino, si è scontrata con un altro veicolo privato. Poi, però, ha tranquillizzato tutti:sta bene. “Ilè stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi”. Ora, però, spetterà alle forze ...

