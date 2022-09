(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Ladeveare lanucleare ucraina di. E’ la richiesta del consiglio dei governatori Agenzia internazionale per l’energia atomica () in una risoluzione, approvata oggi. Il documento è stato approvato con 26 voti favorevoli, sette astenuti ed i voti contrari die Cina. Alla luce del rapporto degli ispettori che hanno messo in evidenza i rischi di incidente nellacontrollata dalle forze russe, il consiglio ha approvato a larga maggioranza la risoluzione che invita Mosca a “cessare immediatamente tutte le azioni contro e presso lanucleare die qualsiasi altro impianto nucleare in Ucraina”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dopo la forte esplosione nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, dove si trova la centra… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Blackout a Zaporizhzhia, timori per la sicurezza della centrale. Allarme dell'Aiea: 'E' totalmente inacce… - pleccese : Zaporizhzhia, Aiea: “Russia lasci la centrale” ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Zaporizhzhia, Aiea: “Russia lasci la centrale” ??Leggi di più su - blusewillis1 : RT @ultimenotizie: La #Russia deve lasciare la centrale nucleare ucraina di #Zaporizhzhia. E' la richiesta del consiglio dei governatori Ag… -

