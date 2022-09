Xi incontra Putin a Samarcanda. Zelensky coinvolto in un incidente d'auto: russi via da Zaporizhzhia (Di giovedì 15 settembre 2022) Attimi di paura per Volodymyr Zelensky: l'auto su cui viaggiava infatti, è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev, ma il presidente ucraino non è rimasto ferito... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 settembre 2022) Attimi di paura per Volodymyr: l'su cui viaggiava infatti, è stata coinvolta in unstradale a Kiev, ma il presidente ucraino non è rimasto ferito...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell'Organizzazione per… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell'Organizzazione per la co… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, dove si trova il president… - newsfinanza : Putin incontra Xi Jinping a Samarcanda, nel Pacifico esercitazioni militari congiunte Russia-Cina - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell'Organizzazione per la co… -