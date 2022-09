WWE: Con il black & gold ritornano anche i frequenti TakeOver? (Di giovedì 15 settembre 2022) Il passaggio ad NXT 2.0 aveva significato, più che altro a livello di nomenclatura, la fine dei famosi NXT TakeOver. Seppure ci siano stati un paio di rari eventi speciali tenuti nel weekend che hanno svolto sostanzialmente la funziona dei vecchi TakeOver dell’era black & gold, la WWE aveva rimosso questa parola dal nome degli event e li aveva ridotti a delle rarissime eccezioni. Non sappiamo se il termine TakeOver tornerà, ma certamente sembra che sarà rispolverato il concept del “PPV” di NXT. Prossimo evento il 22 ottobre Secondo quanto riportato da Fightful, però, anche questa mossa degli ultimi mesi dell’era McMahon è destinata ad essere cancellata dall’avvento di Triple H. Il nuovo Chief Content Officer della WWE avrebbe deciso di tornare ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 15 settembre 2022) Il passaggio ad NXT 2.0 aveva significato, più che altro a livello di nomenclatura, la fine dei famosi NXT. Seppure ci siano stati un paio di rari eventi speciali tenuti nel weekend che hanno svolto sostanzialmente la funziona dei vecchidell’era, la WWE aveva rimosso questa parola dal nome degli event e li aveva ridotti a delle rarissime eccezioni. Non sappiamo se il terminetornerà, ma certamente sembra che sarà rispolverato il concept del “PPV” di NXT. Prossimo evento il 22 ottobre Secondo quanto riportato da Fightful, però,questa mossa degli ultimi mesi dell’era McMahon è destinata ad essere cancellata dall’avvento di Triple H. Il nuovo Chief Content Officer della WWE avrebbe deciso di tornare ...

