Wta Portoroz 2022, Paolini lotta e batte Juvan al fotofinish: è nei quarti di finale (Di giovedì 15 settembre 2022) Jasmine Paolini è nei quarti di finale del Wta 250 di Portoroz 2022. L’azzurra, che questa settimana difende il titolo conquistato lo scorso anno nella cittadina slovena, ha vinto una bella partita in rimonta sul giovane talento di casa Kaja Juvan con il punteggio di 5-7 6-2 7-6(5) e ora contenderà un posto in semifinale alla ceca Siniakova. TABELLONE Brava in particolar modo la tennista toscana a reagire dopo aver perso un primo set in cui non era riuscita a concretizzare un vantaggio di 5-2, finendo per cedere ben cinque games consecutivi. Ma la reazione invece è stata di quelle importanti, con un secondo set dominato con il punteggio di 6-2. Nel terzo è sempre Jasmine a prendere il largo, portandosi subito avanti 3-0 e poi 4-1. Nell’ottavo game perde il servizio, ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Jasmineè neididel Wta 250 di. L’azzurra, che questa settimana difende il titolo conquistato lo scorso anno nella cittadina slovena, ha vinto una bella partita in rimonta sul giovane talento di casa Kajacon il punteggio di 5-7 6-2 7-6(5) e ora contenderà un posto in semialla ceca Siniakova. TABELLONE Brava in particolar modo la tennista toscana a reagire dopo aver perso un primo set in cui non era riuscita a concretizzare un vantaggio di 5-2, finendo per cedere ben cinque games consecutivi. Ma la reazione invece è stata di quelle importanti, con un secondo set dominato con il punteggio di 6-2. Nel terzo è sempre Jasmine a prendere il largo, portandosi subito avanti 3-0 e poi 4-1. Nell’ottavo game perde il servizio, ...

sportface2016 : #WTAPortoroz | Orari e ordine di gioco quarti di finale venerdì 16 settembre con Jasmine #Paolini - sportface2016 : #WTAPortoroz | #Paolini lotta e batte #Juvan al fotofinish: è nei quarti di finale - PublicFadz : ??????LIVE?????? ??????MAX?????? ??????WTA (Portoroz)?????? Jasmine Paolini ML +100 (3U) #GamblingTwitter - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Raducanu ???? vs Friedsam ????, ottavi di finale del Wta 250 di Portoroz - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv per Siniakova ???? vs Burrage ????, ottavi di finale del Wta 250 di Portoroz -