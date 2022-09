Whatsapp, si lavora ai sondaggi: come funzioneranno (Di giovedì 15 settembre 2022) Gli sviluppatori di Whatsapp stanno lavorando ad un’altra funzione da inserire all’interno delle conversazioni: a breve arrivano i sondaggi. Sono tantissime le funzionalità introdotte da Whatsapp nel corso di questo 2022. Ma il lavoro degli sviluppatori di certo non è finito qui, con il team di Meta che sta lavorando all’introduzione dei sondaggi all’interno delle conversazioni. La nuova funzione presente all’interno dell’app (via WebSource)Già qualche settimana fa ve l’avevamo anticipato, ma adesso Whatsapp ha reso tutto ufficiale. Infatti gli sviluppatori stanno lavorando per l’introduzione dei sondaggi all’interno della conversazione. Questa funzione è emersa dalla nuova versione apparsa sul Google Play Beta ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 15 settembre 2022) Gli sviluppatori distannondo ad un’altra funzione da inserire all’interno delle conversazioni: a breve arrivano i. Sono tantissime le funzionalità introdotte danel corso di questo 2022. Ma il lavoro degli sviluppatori di certo non è finito qui, con il team di Meta che stando all’introduzione deiall’interno delle conversazioni. La nuova funzione presente all’interno dell’app (via WebSource)Già qualche settimana fa ve l’avevamo anticipato, ma adessoha reso tutto ufficiale. Infatti gli sviluppatori stannondo per l’introduzione deiall’interno della conversazione. Questa funzione è emersa dalla nuova versione apparsa sul Google Play Beta ...

F_Baldux : @MarcoRani2 @pdnetwork Lavora nel campo della sicurezza e non distingue un messaggio inviato da uno ricevuto su whatsapp? - SansBoiate : @zorinayurievna @uniredpill Certo: twitter per lavoro, whatsapp per lavoro... A casa mia quando si lavora il telefo… - techprincess_it : WhatsApp lavora alla modifica dei messaggi su Desktop - Tanzen : Oramai nel mondo della ristorazione e derivati si lavora soprattutto su Whatsapp. In vista dell’evento di fine set… - dedericxnxx : @sa_ssofono ah,ma lui lo fa perché lavora e non hai mai tempo.che poi tipo se io non vado a controllare whatsapp può succedere anche a me -