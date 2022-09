Von der Leyen a Kiev: al vostro fianco. «Il leader russo va processato all’Aja» (Di giovedì 15 settembre 2022) Terza visita della leader Ue. Mosca: missili a lungo raggio sono linea rossa. Colpita diga a Kryvyi Rih Leggi su corriere (Di giovedì 15 settembre 2022) Terza visita dellaUe. Mosca: missili a lungo raggio sono linea rossa. Colpita diga a Kryvyi Rih

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - pietroraffa : == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi… - borghi_claudio : @RobVicaretti Ricordo che la povera Beghin era quella che fu decisiva per l'elezione della Von der Leyen, quella ch… - domenico_damore : RT @Gianl1974: 1/3 Ursula von der Leyen: Il coraggio ha un nome oggi, e quel nome è Ucraina Dettagli: oggi il Presidente della Commissione… - stallicubi : 'Come l'Europa ha siglato un accordo sui vaccini Pfizer con messaggi e chiamate' -