Volley femminile, l’Italia travolge la Serbia: ora i Mondiali! Egonu, Bosetti e Danesi scatenate contro Boskovic (Di giovedì 15 settembre 2022) l’Italia ha travolto la Serbia con uno schiacciante 3-0 (25-14; 25-22; 25-18) nell’ultima amichevole prima dei Mondiali 2022 di Volley femminile, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. Le Campionesse d’Europa hanno demolito le Campionesse del Mondo davanti ai 4000 spettatori del PalaVesuvio di Napoli. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno offerto uno splendido gioco nel remake della finale dell’ultima rassegna iridata e di quella continentale. Si tratta di un’ottima iniezione in vista della rassegna iridata, sabato verranno diramate le convocazioni e lunedì il gruppo tricolore partirà per l’Olanda. La nostra Nazionale ha bissato il successo ottenuto ieri contro la Polonia per 3-1, ma all’esordio aveva perso contro la Turchia che ha infatti vinto il ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022)ha travolto lacon uno schiacciante 3-0 (25-14; 25-22; 25-18) nell’ultima amichevole prima dei Mondiali 2022 di, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. Le Campionesse d’Europa hanno demolito le Campionesse del Mondo davanti ai 4000 spettatori del PalaVesuvio di Napoli. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno offerto uno splendido gioco nel remake della finale dell’ultima rassegna iridata e di quella continentale. Si tratta di un’ottima iniezione in vista della rassegna iridata, sabato verranno diramate le convocazioni e lunedì il gruppo tricolore partirà per l’Olanda. La nostra Nazionale ha bissato il successo ottenuto ierila Polonia per 3-1, ma all’esordio aveva persola Turchia che ha infatti vinto il ...

