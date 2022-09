''Vlahovic frustrato'', Di Maria ride e ''guida la rivoluzione''? Il day after sui social (Di giovedì 15 settembre 2022) Il giorno dopo la sconfitta per 2 - 1 con il Benfica, i social Juve ribollono. Dall'involuzione di Vlahovic a Di Maria che sembra chiedere a Milik: ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) Il giorno dopo la sconfitta per 2 - 1 con il Benfica, iJuve ribollono. Dall'involuzione dia Diche sembra chiedere a Milik: ...

Giamiii : RT @AntonioMileo: L'atteggiamento di Vlahovic è quello di un giocatore frustrato. Quando è così vengono fuori solo i difetti. - j4gham : RT @AntonioMileo: L'atteggiamento di Vlahovic è quello di un giocatore frustrato. Quando è così vengono fuori solo i difetti. - angelacaput0 : RT @AntonioMileo: L'atteggiamento di Vlahovic è quello di un giocatore frustrato. Quando è così vengono fuori solo i difetti. - _Introducing_me : Premetto sono ignorante e non voglio difendere nessuno, ma non è che toglie Milik e non Vlahovic perché già è frust… - Marci_Para10 : Ribadisco. #Vlahovic se fosse venuto al #Milan, avrebbe fatto 30 gol a campionato. Invece ha scelto (si ok c’è anch… -