VIDEO | Zerbin dopo Rangers-Napoli: “Ruolo? Sono a disposizione del Mister” (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole di Alessio Zerbin dopo la vittoria del Napoli contro il Rangers nella seconda giornata di Champions League. #Zerbin #Napoli #sscNapoli #Rangers #RangersNapoli #championsleague ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/rvt7xjz » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole di Alessiola vittoria delcontro ilnella seconda giornata di Champions League. ##ssc#championsleague ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/rvt7xjz » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli, autografi e selfie per gli azzurri Zerbin, Zanoli, Raspadori e Juan Jesus - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli, autografi e selfie per gli azzurri Zerbin, Zanoli, Raspadori e Juan Jesus - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli, autografi e selfie per gli azzurri Zerbin, Zanoli, Raspadori e Juan Jesus - apetrazzuolo : VIDEO NM - Napoli, autografi e selfie per gli azzurri Zerbin, Zanoli, Raspadori e Juan Jesus - napolimagazine : VIDEO NM - Napoli, autografi e selfie per gli azzurri Zerbin, Zanoli, Raspadori e Juan Jesus -