VIDEO Bolelli/Fognini-Mektic/Pavic 2-1, Italia-Croazia Coppa Davis: highlights e sintesi. La coppia azzurra sorprende i croati (Di giovedì 15 settembre 2022) 3-6 7-5 7-6(3): questo il punteggio con il quale Simone Bolelli e Fabio Fognini sono riusciti a battere Nikola Mektic e Mate Pavic, dando all'Italia il punto del 3-0 contro gli ex numeri 1 al mondo di doppio. Ciò basta a sottolineare il valore del successo ottenuto dagli azzurri. Per la verità, va ricordato che i nostri giocatori non sono poi digiuni di grandi soddisfazioni, dato che le ATP Finals le hanno giocate assieme, sono ancora in corsa per giocare quelle del 2022 e, oltretutto, uno Slam se lo sono portato a casa, oltre a giocare alla pari con tutte le grandi coppie della nostra era. Coppa Davis 2022, Simone Bolelli: "È stata una partita difficilissima, ci tenevamo a portare il 3-0 all'Italia" In ogni caso, è un punto ...

