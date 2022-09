Vertice europeo sul turismo a Roma con Garavaglia ed Enit (Di giovedì 15 settembre 2022) Vertice europeo dell'European Travel Commission a Palazzo Montemartini a Roma con il ministro del turismo Massimo Garavaglia, la vice presidente dell'Etc Magda Antonioli e l'amministratrice delegata ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022)dell'European Travel Commission a Palazzo Montemartini acon il ministro delMassimo, la vice presidente dell'Etc Magda Antonioli e l'amministratrice delegata ...

Antonio_Tajani : Dopo 30 anni, un italiano viene scelto al vertice del @Europarl_IT. Alessandro Chiocchetti è stato uno dei miei più… - TravelacademyIt : #travel #news : Vertice europeo sul turismo a Roma con Garavaglia ed Enit - teleischia : TURISMO. VERTICE EUROPEO OGGI A ROMA PER RAFFORZARE IL RUOLO DELL’ITALIA IN EUROPA - fisco24_info : Vertice europeo sul turismo a Roma con Garavaglia ed Enit: Per rafforzare il ruolo dell'Italia in Europa - EdTroiano : Vertice europeo a Roma con @ENIT_italia e @MTurismoItalia del Turismo La Vice Presidente di European Travel Commis… -