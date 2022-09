Venerdì nero per i trasporti. Lavoratori aggrediti, ora basta: treni, metro e bus fermi dalle 9,30 alla 17,30 (Di giovedì 15 settembre 2022) Domani Venerdì 16 settembre 2022 sarà una giornata nera per i trasporti perché ci sarà uno sciopero dei treni in tutto il paese, Campania e Napoli comprese, dalle ore 9,30 alle ore 17,30. I Lavoratori incroceranno le braccia “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”. Al centro della protesta, le aggressioni agli autisti e al personale di bordo, come i controllori, e la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico. trenitalia prevede delle fasce di garanzia per i treni regionali e a lunga percorrenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Domani16 settembre 2022 sarà una giornata nera per iperché ci sarà uno sciopero deiin tutto il paese, Campania e Napoli comprese,ore 9,30 alle ore 17,30. Iincroceranno le braccia “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”. Al centro della protesta, le aggressioni agli autisti e al personale di bordo, come i controllori, e la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico.talia prevede delle fasce di garanzia per iregionali e a lunga percorrenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

