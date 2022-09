Vela, Europei 470 2022: Ferrari e Caruso sesti dopo una grande giornata. Tredicesimi Gradoni e Dubbini (Di giovedì 15 settembre 2022) Si è conclusa da poco a Cesme (in Turchia) la terza giornata dei Campionati Europei Open 2022 del 470 misto, nuova classe olimpica che farà il suo debutto a cinque cerchi in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi è stato il primo giorno di Gold Fleet: andiamo a scoprire come è andato. In casa Italia bene particolarmente Giacomo Ferrari e Bianca Caruso. La coppia azzurra ha conquistato oggi un terzo e un quinto posto ed è risalita fino alla sesta posizione (28 punti netti), a -5 dalla terza piazza occupata attualmente dai tedeschi Luise Wanser e Philipp Autenrieth (23). Male invece Marco Gradoni e Alessandra Dubbini, che dopo uno score odierno di 22 e 23 sono scesi dalla settima alla tredicesima piazza ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Si è conclusa da poco a Cesme (in Turchia) la terzadei CampionatiOpendel 470 misto, nuova classe olimpica che farà il suo debutto a cinque cerchi in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi è stato il primo giorno di Gold Fleet: andiamo a scoprire come è andato. In casa Italia bene particolarmente Giacomoe Bianca. La coppia azzurra ha conquistato oggi un terzo e un quinto posto ed è risalita fino alla sesta posizione (28 punti netti), a -5 dalla terza piazza occupata attualmente dai tedeschi Luise Wanser e Philipp Autenrieth (23). Male invece Marcoe Alessandra, cheuno score odierno di 22 e 23 sono scesi dalla settima alla tredicesima piazza ...

