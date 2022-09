Varianti Omicron, Burioni avverte: «Virus più aggressivo». Ma Bassetti lo frena: «Basta terrorizzare le persone» (Di giovedì 15 settembre 2022) Mentre la nuova campagna vaccinale anti Varianti di Omicron prende il via in tutte le regioni d’Italia, i grandi nomi della lotta al Virus ricominciano a discutere sull’attuale aggressività del Virus e sulla possibilità di sconfiggere anche le nuove mutazioni di Sars-Cov-2. A comunicare «brutte notizie» è stato il virologo Roberto Burioni, che su Twitter ha condiviso uno studio sulle variante Omicron 4 e 5 che ne confermerebbe «la maggiore contagiosità, la capacità di infettare le persone vaccinate e/o guarita anche da Omicron 1 o 2 e purtroppo è prevedibile anche una maggiore patogenicità». Un ultimo aspetto quello descritto dallo scienziato che starebbe a indicare una maggiore gravità dei sintomi causati dalle sottoVarianti 4 e 5 e ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) Mentre la nuova campagna vaccinale antidiprende il via in tutte le regioni d’Italia, i grandi nomi della lotta alricominciano a discutere sull’attuale aggressività dele sulla possibilità di sconfiggere anche le nuove mutazioni di Sars-Cov-2. A comunicare «brutte notizie» è stato il virologo Roberto, che su Twitter ha condiviso uno studio sulle variante4 e 5 che ne confermerebbe «la maggiore contagiosità, la capacità di infettare levaccinate e/o guarita anche da1 o 2 e purtroppo è prevedibile anche una maggiore patogenicità». Un ultimo aspetto quello descritto dallo scienziato che starebbe a indicare una maggiore gravità dei sintomi causati dalle sotto4 e 5 e ...

LaVeritaWeb : Da ieri sono disponibili i bivalenti aggiornati contro Omicron 1. Contemporaneamente Ema ha approvato il preparato… - SIMIT01818554 : 'Non solo nuova #dose integrativa ma #vaccino nuovo e aggiornato, per stimolare immunità contro nuove varianti sopr… - Albus961 : RT @Aifa_ufficiale: CTS #AIFA autorizza dose booster con #vaccino bivalente Comirnaty Original per le varianti Omicron BA.4-5, raccomandata… - Maia1967 : RT @bad_scientists: PEGGIORE PATOGENICITÀ Le varianti omicron BA4 e BA5 sono più patogene e più immunoevasive del ceppo BA2 da cui derivan… - Biagiothai : RT @Gilmerdo: Riecco il pagliaccio prezzolato astinenza da attenzioni: 'Varianti più cattive!!! Forse...' Covid, Burioni: 'Omicron 4 e 5… -