“Vacanze Romane”: la mostra con i ritratti di animali che “rappresentano” gli uomini (Di giovedì 15 settembre 2022) Arriva a Roma per la prima volta Vacanze Romane, la mostra dell’artista taiwanese-americana Lucia Heffernan che attraverso i ritratti di animali rappresenta le emozioni più universali degli esseri umani. A cura di Marco di Capua, l’esposizione sarà visitabile presso Galleria Mastroianni, Musei di San Salvatore in Lauro. Dal 16 settembre al 16 ottobre 2022 arriva a Roma, per la prima volta, la mostra europea di Lucia Heffernan. Con l’esposizione dal titolo Vacanze Romane, l’artista taiwanese-americana rappresenta le emozioni umane (considerate tra le più universali) attraverso i ritratti di animali. La mostra presenta quaranta opere dell’artista famosa in tutto il mondo. E come per ogni esposizione di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 settembre 2022) Arriva a Roma per la prima volta, ladell’artista taiwanese-americana Lucia Heffernan che attraverso idirappresenta le emozioni più universali degli esseri umani. A cura di Marco di Capua, l’esposizione sarà visitabile presso Galleria Mastroianni, Musei di San Salvatore in Lauro. Dal 16 settembre al 16 ottobre 2022 arriva a Roma, per la prima volta, laeuropea di Lucia Heffernan. Con l’esposizione dal titolo, l’artista taiwanese-americana rappresenta le emozioni umane (considerate tra le più universali) attraverso idi. Lapresenta quaranta opere dell’artista famosa in tutto il mondo. E come per ogni esposizione di ...

Amigdalaintesta : RT @cristinabrizzi: Ho trovato questi frammenti di 'vacanze romane' sparsi per strada, su via Prenestina. Li ho raccolti, e chiamato l’hote… - Pugliessino : @arialuce1 @Valter14032653 @CorazzaEfisia @ghegola @MmTai7 @circeanna Poi, dolce vita che te ne vai??sulle terrazze… - arialuce1 : @Pugliessino @Valter14032653 @CorazzaEfisia @ghegola @MmTai7 @circeanna 'Paese che non ha più campanelli????' La cono… - massimo_novo : @NuzzoDiBiase Dai che è facile: è la Vespa di vacanze romane... - porcedddu : @Iavillanelle MAMMAMIAAAAA sono cosi emozionato lavi… vacanze romane ?? -