Usa, nuove sanzioni contro la Russia: colpite «persone e aziende» che hanno aiutato Mosca in Ucraina (Di giovedì 15 settembre 2022) Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a individui e gruppi che hanno facilitato l’invasione, e l’occupazione, russa dell’Ucraina. Lo ha dichiarato in un comunicato oggi, 15 settembre, il dipartimento del Tesoro statunitense. Secondo quanto riporta Reuters, il provvedimento colpirà 22 persone e due entità che hanno favorito gli obiettivi di Mosca in Ucraina, sia prima che dopo l’invasione. Da quanto si apprende dall’Ansa, le nuove sanzioni non riguarderanno solo «figure chiave e autorità russe nei territori ucraini attualmente controllati dall’esercito russo», ma anche «31 aziende della difesa, della tecnologia e dell’elettronica». Le nuove ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) Gli Stati Unitiimpostoa individui e gruppi chefacilitato l’invasione, e l’occupazione, russa dell’. Lo ha dichiarato in un comunicato oggi, 15 settembre, il dipartimento del Tesoro statunitense. Secondo quanto riporta Reuters, il provvedimento colpirà 22e due entità chefavorito gli obiettivi diin, sia prima che dopo l’invasione. Da quanto si apprende dall’Ansa, lenon riguarderanno solo «figure chiave e autorità russe nei territori ucraini attualmentellati dall’esercito russo», ma anche «31della difesa, della tecnologia e dell’elettronica». Le...

