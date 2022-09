(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) –era “scossa per il Coronavirus e convinta che il marito stesse sbagliando”. E’ quantoto nel nuovodi due giornalisti americani, Peter Baker e Susan Glasser, che riportano di una telefonata che, durante i primi tempi della pandemia, l’allora first lady fece con l’ex governatore del New Jeresy Chris Christie, a cui chiese di aiutarla a convincere il marito a prendere la pandemia più seriamente. “Stai sbagliando”, avrebbe dettoal marito, secondo i due autori di ‘The divider:in the White House, 2017-2021’. “Questa è una cosa molto grave, sarà molto brutto, e devi prenderla più seriamente di quanto stai facendo”, dissecon il marito che le diceva che “si ...

telodogratis : Usa, libro rivela: “Per Melania Trump sbagliava tutto con Covid” - panemaionese2 : RT @OGiannino: Oggi 1944 muore ad Auschwitz uno dei+promettenti economisti ITA,Renzo Fubini allievo di Einaudi e borsista Rockfeller in USA… - lifestyleblogit : Usa, libro rivela: 'Per Melania Trump sbagliava tutto con Covid' - - ledicoladelsud : Usa, libro rivela: “Per Melania Trump sbagliava tutto con Covid” - pleccese : Usa, libro rivela: “Per Melania Trump sbagliava tutto con Covid” ??Leggi di più su -

Adnkronos

... sono raccolti i reportage che Baker e Glasser hanno realizzato per i rispettivi giornali 'oltre a circa 300 interviste originali condotte esclusivamente per questo'. Hanno spiegato di aver '...E' quanto ilin uscita la prossima settimana, 'The Divider: Trump in the White House 2017 - 2021'. Nel volume, di cui il Washington Post ha ottenuto una copia, sono raccolti i reportage che ... Usa, libro rivela: "Per Melania Trump sbagliava tutto con Covid" A rivelarlo è un nuovo libro in uscita oggi scritto da due giornalisti della Casa Bianca, Peter Baker del New York Times e Susan Glasser, analista per la CNN ...(Adnkronos) – Melania Trump era “scossa per il Coronavirus e convinta che il marito stesse sbagliando tutto”. E’ quanto rivelato nel nuovo libro di due giornalisti americani, Peter Baker e Susan Glass ...