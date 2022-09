Usa, il governatore repubblicano che spedisce i «clandestini» negli stati progressisti – Il video (Di giovedì 15 settembre 2022) Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha inviato due aerei con a bordo immigrati clandestini a Martha’s Vineyard, nel Massachussets. Un filmato pubblicato da Fox News mostra i migranti che sbarcano nell’aeroporto dell’isola, considerata una meta esclusiva di vacanze. La portavoce del governatore ha confermato che i due voli facevano parte del programma di trasferimento nelle «città santuario», ovvero quelle aperte all’immigrazione. «stati come il Massachusetts, New York e la California faciliteranno l’accoglienza delle persone che hanno invitato nel nostro paese incentivando l’immigrazione illegale», ha detto Taryn Fenske. su Open Leggi anche: Immigrazione, Joe Biden apre i confini con il Messico: entro maggio 25 mila richiedenti asilo entreranno negli ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) Ildella Florida Ron DeSantis ha inviato due aerei con a bordo immigratia Martha’s Vineyard, nel Massachussets. Un filmato pubblicato da Fox News mostra i migranti che sbarcano nell’aeroporto dell’isola, considerata una meta esclusiva di vacanze. La portavoce delha confermato che i due voli facevano parte del programma di trasferimento nelle «città santuario», ovvero quelle aperte all’immigrazione. «come il Massachusetts, New York e la California faciliteranno l’accoglienza delle persone che hanno invitato nel nostro paese incentivando l’immigrazione illegale», ha detto Taryn Fenske. su Open Leggi anche: Immigrazione, Joe Biden apre i confini con il Messico: entro maggio 25 mila richiedenti asilo entreranno...

