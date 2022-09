Usa, il cantante R. Kelly condannato per pedopornografia e abusi sessuali su minori (Di giovedì 15 settembre 2022) Colpevole per tre capi di imputazione riguardo la pornografia a danni di minori, assolto da un quarto: è il verdetto della giuria di Chicago chiamata a sentenziare sul cantante R&B americano R. Kelly. L’artista è stato condannato anche per tre dei cinque capi di imputazione relativi all’adescamento di minorenni per attività sessuale, mentre è stato assolto dall’accusa di aver cospirato per ostacolare la giustizia in un processo del 2008. La sentenza arriva sulla scia di un’altra condanna a 30 anni, nel 2021, per crimine organizzato e traffico sessuale: una pena che ora rischia di allungarsi ulteriormente. R. Kelly, 55 anni, potrebbe verosimilmente rimanere dietro le sbarre per il resto della sua vita. «Giustizia è fatta» I lavori dei giurati sono andati avanti per più di dieci ore. La tesi ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) Colpevole per tre capi di imputazione riguardo la pornografia a danni di, assolto da un quarto: è il verdetto della giuria di Chicago chiamata a sentenziare sulR&B americano R.. L’artista è statoanche per tre dei cinque capi di imputazione relativi all’adescamento di minorenni per attività sessuale, mentre è stato assolto dall’accusa di aver cospirato per ostacolare la giustizia in un processo del 2008. La sentenza arriva sulla scia di un’altra condanna a 30 anni, nel 2021, per crimine organizzato e traffico sessuale: una pena che ora rischia di allungarsi ulteriormente. R., 55 anni, potrebbe verosimilmente rimanere dietro le sbarre per il resto della sua vita. «Giustizia è fatta» I lavori dei giurati sono andati avanti per più di dieci ore. La tesi ...

