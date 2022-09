Usa, cantante R.Kelly riconosciuto colpevole di pedopornografia (Di giovedì 15 settembre 2022) caption id="attachment 329757" align="alignleft" width="150" R. Kelly/captionIl cantante statunitense R. Kelly, star dell'R&B, che deve scontare 30 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di diverse giovani donne, anche adolescenti, oggi, durante un secondo processo a Chicago, è stato condannato per pedopornografia.Robert Sylvester Kelly, 55 anni, famoso in tutto il mondo per la sua hit 'I Believe I Can Fly' ha venduto circa 75 milioni di dischi. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 settembre 2022) caption id="attachment 329757" align="alignleft" width="150" R./captionIlstatunitense R., star dell'R&B, che deve scontare 30 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di diverse giovani donne, anche adolescenti, oggi, durante un secondo processo a Chicago, è stato condannato per.Robert Sylvester, 55 anni, famoso in tutto il mondo per la sua hit 'I Believe I Can Fly' ha venduto circa 75 milioni di dischi.

lucabattanta : RT @MediasetTgcom24: Usa, cantante R. Kelly condannato per reati sessuali su minori #americano #r.kelly #usa #chicago #2008 - MediasetTgcom24 : Usa, cantante R. Kelly condannato per reati sessuali su minori #americano #r.kelly #usa #chicago #2008 - iconanews : Usa, il cantante R. Kelly colpevole di reati sessuali su minori - justgomez_94 : RT @Agenzia_Ansa: R. Kelly, il famoso cantante R&B americano, è stato condannato da una giuria di Chicago per tre capi d'imputazione per po… - Agenzia_Ansa : R. Kelly, il famoso cantante R&B americano, è stato condannato da una giuria di Chicago per tre capi d'imputazione… -