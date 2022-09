Urso, presidente del Copasir: “Nessuno in Italia ha ricevuto fondi russi” (Di giovedì 15 settembre 2022) Adolfo Urso, presidente del Copasir, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ha assicurato che nel dossier diffuso recentemente dall’intelligence statunitense, riguardante il finanziamento tramite fondi russi alle forze politiche internazionali, non ci sarebbero partiti Italiani. Lo ha dichiarato ieri ad “Agorà”, affermando che “non esistono al momento notizie che riguardano il nostro paese”, smentendo l’ipotesi che qualsiasi partito Italiano sia stato destinatario di quei 300 milioni di dollari provenienti dalla Federazione Russa. La notizia è arrivata anche al Cremlino, dove Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri, ha commentato chiedendosi “quando l’intelligence americana ci racconterà quanto spende per i politici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Adolfodel, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ha assicurato che nel dossier diffuso recentemente dall’intelligence statunitense, riguardante il finanziamento tramitealle forze politiche internazionali, non ci sarebbero partitini. Lo ha dichiarato ieri ad “Agorà”, affermando che “non esistono al momento notizie che riguardano il nostro paese”, smentendo l’ipotesi che qualsiasi partitono sia stato destinatario di quei 300 milioni di dollari provenienti dalla Federazione Russa. La notizia è arrivata anche al Cremlino, dove Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri, ha commentato chiedendosi “quando l’intelligence americana ci racconterà quanto spende per i politici ...

