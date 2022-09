UniCredit, 5,6 mld di prestiti alle Pmi in Italia, Germania e Bulgaria grazie a tre operazioni di cartolarizzazione (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Gruppo UniCredit e il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), hanno concluso in queste settimane tre diverse operazioni di cartolarizzazione sintetica di portafogli creditizi che consentiranno a UniCredit di fornire nuovi prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) di Italia, Germania e Bulgaria per un importo complessivo di 5 miliardi di euro. grazie alla collaborazione con la BEI e il FEI nell’ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG), parte integrante del pacchetto di misure di risposta al Covid approvato dalla UE nel 2020 e dedicato a contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Gruppoe il Gruppo BEI, che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), hanno concluso in queste settimane tre diversedisintetica di portafogli creditizi che consentiranno adi fornire nuovipiccole e medie imprese (PMI) diper un importo complessivo di 5 miliardi di euro.alla collaborazione con la BEI e il FEI nell’ambito del Fondo Europeo di Garanzia (FEG), parte integrante del pacchetto di misure di risposta al Covid approvato dalla UE nel 2020 e dedicato a contrastare le difficoltà economiche e i rntamenti produttivi causati dalla ...

sinfantino : Sgonfiato l’affare BPM ad AXA rimane solo MPS nel risiko bancassicurativo ???? dove Unipol/BPER, Allianz/Unicredit, I… - InvestingItalia : UniCredit, prestiti a Pmi per oltre 5 mld euro in Italia, Germania e Bulgaria - - MKT_INS : Gli #azionisti di #Unicredit hanno aggiornato e integrato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie finalizza… - InvestingItalia : Unicredit, assemblea approva buyback da 1 mld con 99,3% voti - - raul_tedeschi : #Unicredit, assemblea approva buyback da 1 mld con 99,3% voti - Gli azionisti di Unicredit, riuniti in assemblea, h… -