Una vita anticipazioni: Genoveva alla fine avrà il bambino di Aurelio? (Di giovedì 15 settembre 2022) Che cosa succederà nella puntata del venerdì di Una vita? Prima di iniziare con le anticipazioni vi ricordiamo che questa settimana la programmazione di Una vita cambia. La soap spagnola infatti, andrà in onda al sabato, con un episodio molto lungo che terrà compagnia al pubblico per due ore circa prima della puntata d’esordio di Verissimo. Non ci sarà però spazio per la soap alla domenica: Una vita non andrà in onda il 18 settembre. Ma torniamo adesso ad Acacias 38 con le ultime news iniziando dalla puntata di domani, 16 settembre 2022, quando andrà in onda la prima parte dell’episodio 1452 di Acacias 38. Come avrete visto Genoveva ha cercato di aiutare Valeria e allo stesso tempo ha deciso di non cercare di abortire anche se ha intenzione di non mettere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 settembre 2022) Che cosa succederà nella puntata del venerdì di Una? Prima di iniziare con levi ricordiamo che questa settimana la programmazione di Unacambia. La soap spagnola infatti, andrà in onda al sabato, con un episodio molto lungo che terrà compagnia al pubblico per due ore circa prima della puntata d’esordio di Verissimo. Non ci sarà però spazio per la soapdomenica: Unanon andrà in onda il 18 settembre. Ma torniamo adesso ad Acacias 38 con le ultime news iniziando dpuntata di domani, 16 settembre 2022, quando andrà in onda la prima parte dell’episodio 1452 di Acacias 38. Come avrete vistoha cercato di aiutare Valeria e allo stesso tempo ha deciso di non cercare di abortire anche se ha intenzione di non mettere ...

